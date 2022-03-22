Симферополь, , 12:40 — REGNUM Временно исполнять обязанности министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым будет Сергей Двуреченский. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова 22 марта опубликован на сайте правительства региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возложить временно исполнение обязанностей министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на Двуреченского Сергея Александровича, первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний министр внутренней политики Крым Михаил Афанасьев был назначен главой администрации Симферополя. С 22 марта он приступил к работе в новой должности.

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