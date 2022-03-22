Саратов, 22 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В результате схода снежной массы с крыши дома в Саратове пострадал молодой человек. Данную интернет-публикацию проверяют сотрудники регионального управления СКР.

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Согласно размещенной информации, 22 марта в результате схода снежной массы предположительно с крыши дома №172 «а» по улице Огородной в Саратове пострадал 21-летний мужчина.

ИА REGNUM ранее сообщало, 1 марта в результате схода ледяной глыбы с крыши жилого дома по улице Московской в Саратове пострадала девочка.

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