Москва, , 12:37 — REGNUM Контакты России и Соединенных Штатов продолжаются по линии посольств, заявил 22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Россия и США Mil.ru

«Контакты продолжаются, они идут по линии посольств, эпизодически происходит обмен коммуникациями на других уровнях, по другим линиям. Я думаю, что в нынешних условиях это максимум того, что возможно», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат добавил, что ответственность за это лежит 100% на Вашингтоне, «который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.

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