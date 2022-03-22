Москва, 22 марта 2022, 12:37 — REGNUM Контакты России и Соединенных Штатов продолжаются по линии посольств, заявил 22 марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат добавил, что ответственность за это лежит 100% на Вашингтоне, «который избрал путь конфронтации, избрал путь нагнетания, который не останавливается ни перед какими приемами в своем стремлении демонизировать Россию».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва, дальнейшие перспективы их развития зависят от того, какую линию выберет Вашингтон.
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