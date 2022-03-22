Москва, , 12:36 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратил внимание на работу Британского Foreign Office (Форин офис) в России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Андрей Луговой Ldpr61.ru

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Агенты влияния Форин офис работают почти во всех сферах экономики России, а также заняты в НКО, отметил парламентарий.

По его мнению, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России, должна обратить внимание на работу Форин офис.

«Считаю, что мы должны вести себя максимально агрессивно по отношению к иностранным агентам. Нам надо прекратить либеральничать», — подчеркнул Луговой.

Депутат настаивает на отдельном законе об иностранных агентах.

«Им должно быть страшно», — считает Луговой.

Иностранным агентам должно быть запрещено работать в госкомпаниях, предлагает он.