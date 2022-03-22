Петрозаводск, 22 марта, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Федеральные власти выделят Петрозаводску средства на строительство четырехполосной автомагистрали. Об этом 22 марта сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Артур Парфенчиков, глава Карелии

По словам главы региона, строительство дороги в микрорайоне Древлянка, которая продлит Лососинское шоссе от улицы Попова, он обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Контракт на строительство планируется заключить до 1 апреля текущего года.

«На встрече шла речь и о расселении аварийного жилья — в 2022 — 2023 годах в Карелии завершат строительство 15 новых домов на 57 тыс. кв. метров, еще 18 тыс. кв. метров расселят за счет выплаты компенсаций и приобретения жилья на вторичном рынке», — добавил Парфенчиков.

Власти Карелии и федеральный министр также обсудили строительство второго спортивного блока Ледового дворца в Кондопоге. Положительное заключение госэкспертизы уже получено. В этом блоке разместятся ледовая арена, площадка для кёрлинга, бассейн, спортивные залы и гостиница на 45 мест.