Самара, 22 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Сотрудника департамента градостроительства города Самары заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

ru.torange.biz Взятка

По версии следствия, с 2017 года по 2021 год фигурант уголовного дела не раз получал взятки за предоставление сведений, ставших ему известных в связи с осуществлением профессиональной деятельности, а именно информации относительно принадлежности земельных участков в Самаре к территории общего пользования, наличия зон с особыми условиями использования территории, градостроительного зонирования.

Следователи считают, что всего он получил свыше 290 тысяч рублей, при этом деньги перечислялись на банковскую карту, которая находилась в пользовании подозреваемого.

По данному факту отношении начальника одного из отделов департамента градостроительства г. Самары было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области женщину заподозрили в даче взятки сотруднику колонии.