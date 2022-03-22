Кингстон, 22 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Уровень инфляции на Ямайке за период с февраля 2021 года по февраль 2022 года составил 10,7%, что является самым высоким показателем за последние 11 лет. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на отчёт Статистического института Ямайки.

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На рост инфляции, по данным отчёта, повлиял в первую очередь увеличение стоимости безалкогольных напитков на 12,8%, жилья, воды, электроэнергии и топлива на 10,4%, и транспорта на 14,2%. Основной скачок цен на 10% произошёл за первые месяцы 2022 года.

Центральный банк Ямайки был вынужден повышать ключевые ставки четыре раза с сентября 2021 года, стремясь удержать инфляцию на уровне 4−6%.