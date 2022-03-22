Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Американская модель Кайли Дженнер объявила о смене имени своего сына. Информацию об этом опубликовало издание Vulture 22 марта.

Кайли Дженнер Скриншот с YouTube

«К вашему сведению, нашего сына больше не зовут Вульф. Мы просто поняли, что оно ему совсем не подходит», — заявила Дженнер. Новое имя ребёнка модель решила оставить в секрете.

Напомним, что 7 февраля 2022 года стало известно о том, что Кайли Дженнер родила мальчика. Отцом ребёнка стал рэпер Travis Scott (Жак Берман Уэбстер II).

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