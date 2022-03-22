Донецк, , 12:32 — REGNUM Населённый пункт Тарамчук Донецкой Народной Республики освобождён от украинских боевиков. Об этом 22 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что Народная милиция ДНР выбила украинских боевиков из Тарамчука. Националисты обстреливали с этой точки Еленовку и Докучаевск. В видеосюжете показана разбитая техника с символикой ВСУ.

Отмечается, что когда-то посёлок был зажиточным, но сейчас в нём сохранились лишь несколько домов.