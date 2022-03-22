Нальчик, 22 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии готовится к открытию первое в республике арт-пространство «Периметр». Оно станет центром проведения встреч и лекций, кинопоказов, выставок, концертов. Первая арт-площадка расположится на площади более 500 кв. м. во дворе на улице Кабардинской, в пешеходной зоне исторического центра города Нальчика.

Елена Миронова ИА REGNUM Вроде бы тоже арт-объект

«Рассчитываем, что «Периметр» станет любимым местом горожан для проведения различных лекций, встреч, обсуждений, кинопоказов, вернисажей и музыкальных выступлений», — приводит ТАСС слова директор института развития города «Арт-зал «Платформа» Оксана Шухостанова.

Торжественное открытие арт-пространства запланировано на апрель 2022 года. На церемонии выступят представители местной интеллигенции, творческие лица: поэты, музыканты, исполнители.