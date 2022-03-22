Москва, , 12:31 — REGNUM Российские домохозяйства столкнутся с тяжелыми, но не критическими трудностями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил экономист, преподаватель МФЮА Алишер Сейтказин. Так он прокомментировал заявление министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что экономике РФ предстоит «существенная встряска».

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Существенная встряска для большинства жителей РФ будет выражаться в повышении цен на импортные товары из-за ослабления курса рубля и санкций, — сказал Сейтказин. — Ряд товаров может пропасть с российского рынка: некоторые лекарства, электронные товары бытового потребления, зарубежные продукты питания, транспортные средства и их комплектующие, что повлечет за собой профицит денежных средств, а как следствие — лавинообразное повышение цен на обширный список товаров и услуг. Российские домохозяйства столкнутся с тяжелыми трудностями, но не критическими, так как правительство РФ активно развивает импортозамещение, особенно в аграрном секторе, оборонном, банковском и так далее».

Как полагает Сейтказин, рост российской экономики возможен при отмене иностранных санкций.

«В современных реалиях страны с замкнутой экономикой не могут рассчитывать на ее эффективность и рост, — сказал эксперт. — На данный момент самым перспективным рынком для России является китайский. Но нельзя не учитывать, что в сложившейся ситуации, когда альтернатив для сбыта ряда товаров у России нет, китайские партнеры могут существенно давить в переговорных процессах на снижение стоимости товаров. Это приведет к снижению получаемого дохода в сравнении с 2021 годом», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что без бюджетных инвестиций и поддержки предпринимателей российская экономика не сумеет эффективно адаптироваться к новым условиям.

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