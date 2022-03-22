Симферополь, , 12:31 — REGNUM Шесть пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса и Украины развёрнуто на территории Республики Крым на 22 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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На данный момент пункты временного размещения действуют в Джанкое на базе школы №8, в Красноперекопска в гостинице «Фантазия», в Алуште в санатории «Киев», санатории «Славутич» и отеле «Гольден», в Евпатории в санатории «Приморье». В пунктах временного размещения на данный момент находится 271 человек.

Всего на территории Республики Крым запланировано создание 26 пунктов временного размещения на 2 528 человек.

Пункт пропуска «Джанкой» работает в усиленном режиме. Как сообщало ИА REGNUM, МЧС развернуло здесь пункт обогрева и полевые кухни. На 08:00 на пункте пропуска находились 150 автомобилей.