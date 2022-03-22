София, , 12:31 — REGNUM В столице Болгарии Софии открылось экстренное заседание Национального совета сотрудничества, посвященное вопросу увеличения размера минимальной заработной платы на государственных и некоторых частных предприятиях страны. Об этом 22 марта сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в мероприятии участвуют высокопоставленные чиновники правительства Болгарии, профсоюзные активисты и представители бизнеса. Предполагается, что стороны выработают единую стратегию по предложению Совета министров о повышении соответствующих зарплат на 10%. Кроме того, планируется рассмотреть возможность введения дополнительных льгот и субсидий для малоимущих работников.

Напомним, в Болгарии в результате экономического кризиса и последствий инфляционных процессов минимальный размер оплаты труда является самым низким среди стран Евросоюза.