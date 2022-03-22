Бейрут, , 12:32 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун посетил Ватикан с официальным трёхдневным визитом. Об этом 22 марта сообщает Lebanon 24.

Христианская церковь. Ливан Serge Melki

По данным журналистов, в ходе визита Аун передал Папе Римскому Франциску официальное приглашение посетить Ливан.

Глава католической церкви выразил желание в ближайшее время посетить Ближний Восток, несмотря на напряжённую обстановку в регионе и во всём мире.

«Ливан занимает особое место в наших молитвах, и он остаётся в центре наших переживаний, несмотря на критическую международную ситуацию более чем на одном уровне, и Святой Престол не упускает этот вопрос из внимания», — заявил Папа Франциск.