Москва, , 12:25 — REGNUM Переговорный процесс с Украиной нужен исключительно для имиджа, но в реальности никакого договора с Украиной, кроме как о полной капитуляции украинской власти, и речи быть не может, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Кургинян отметил, что ни о каких полумерах в вопросе Украины речи быть не может, и Россия не может, войдя туда военными силами остановиться на достигнутом и подписать условный «Минск-3», как и не может уйти теперь с территории Украины, как того хочет и украинская власть, и ее западные хозяева и к чему побивают на переговорах.

«Значит, они чего хотят: «Вы уйдите, а чтобы сделать процесс необратимым, мы войдем НАТО на эту территорию». И тогда там у вас вместо головной боли третьего ранга, будет головная боль высшего ранга. Никогда англосакс не хочет ни мира, ни компромисса, иначе как с побежденным противником. Эти переговоры — такое же средство добиться от нас самоубийство, как и война», — заявил Кургинян.

По его словам, Россия должна самой себе и всему миру раз и навсегда сказать, что иллюзии о возможности вхождения в Запад закончились и ни о какой обратимости процесса «развода» с Западом или его минимизации речи уже не идет. И единственное, что возможно для нас сейчас — это полная победа и выстраивание новой реальности в пределах России.

«Эта новая реальность должна быть явлена всему миру, и тогда большая часть мира к этому очень сильно подтянется, а дальше мы будем наблюдать историю полного снисхождения Америки», — заключил политолог.