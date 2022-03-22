Донецк, , 12:25 — REGNUM Без энергоснабжения в Донецкой Народной Республики из-за обстрелов украинских военных остаются свыше 30 тыс. абонентов. Об этом 22 марта сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

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«В Донецкой Народной Республике обесточены 228 трансформаторных подстанций, 31 котельная, 30 394 абонента», — рассказали в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР в результате украинских обстрелов пострадали 35 мирных жителей.