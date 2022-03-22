Луганск, , 12:25 — REGNUM Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике из РСЗО БМ-27 «Ураган», сообщило 22 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 3:30 (совпадает с мск) украинские войска выпустили один снаряд из РСЗО БМ-27 «Ураган» по городу Брянка и в 10:30 мск два снаряда из артиллерийского орудия калибра 122 мм по поселку Донецкий», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали.

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