Луганск, 22 марта 2022, 12:25 — REGNUM Украинские боевики обстреляли два населенных пункта в Луганской Народной Республике из РСЗО БМ-27 «Ураган», сообщило 22 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за последние 33 дня из-за обстрелов украинских боевиков погибли 58 мирных жителей, еще 378 пострадали.
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