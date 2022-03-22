Белово, Кемеровская область, , 12:25 — REGNUM ЧП на кемеровской шахте «Листвяжная» можно назвать инцидентом. Об этом сообщил министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев.

Шахта (сс) Free-Photos

«В 9:35 (время местное) при переводе с рабочего на резервный вентилятор, это был плановый перевод, произошла задержка включения резервного вентилятора на 8 минут. При этом остановились два вентилятора. В шахте находящие работники по приборам газового контроля зафиксировали снижение кислорода, об этом сообщили диспетчеру шахты. Диспетчер шахты задействовал план ликвидации аварии и вывел всех людей из шахты. Вызвал сотрудников ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть), которые обследовали все выработки шахты на наличие газа. Газ не обнаружен. Отобрали пробы воздуха. Сейчас ими занимается лаборатория», — уточнил Токарев.

Он отметил, что сейчас все работы на шахте приостановлены, ведётся только откачка воды. Решение о дальнейшей работе предприятия будет принято после получение всех необходимых анализов.

По официальным данным, с ноября 2021 года на «Листвяжной», где погиб 51 человек, угледобыча не ведётся, проводятся только плановые восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после ЧП на «Листвяжной» сегодня, 22 марта, были госпитализированы 12 горняков.

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