Джакарта, , 12:23 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии прогнозирует, что снег на вершине Пунчак-Джая в Папуа исчезнет к 2025 году, сообщает CNN Indonesia.

Горы Иван Шилов © ИА REGNUM

Ледяной покров на самой высокой вершине в Индонезии продолжает все время уменьшаться.

Согласно исследованиям агентства, остается только 1% площади ледяного покрова на вершине горы. Таяние связано с изменением климата.

Изменение климата также повлияло на температуру воздуха в Джакарте, которая увеличилась на 1 градус Цельсия за 100 лет.

Пунчак-Джая имеет высоту 4884 метра над уровнем моря. Гора является одной из семи высочайших вершин мира.