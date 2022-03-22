Москва, 22 марта 2022, 12:21 — REGNUM Россию нельзя лишить членства в Совете безопасности ООН, заявил 22 марта постпред РФ при организации Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».
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«Это невозможно по Уставу ООН», — ответил Небензя на вопрос о возможности лишения россии членства в СБ ООН.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала идею о лишении членства России в Совбезе маргинальной, а данный сценарий заведомо не осуществимым.