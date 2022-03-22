Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Российский МИД будет способствовать завершению связанных с Балтийским морем экологических проектов, которые выполнялись до последнего времени. Об этом заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин заявил на ХХII Международном экологическом форуме в Санкт-Петербурге.

Константин Крыжицкий. Балтийское море. 1897

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Он отметил, что Балтийский регион долгие годы был полем многостороннего сотрудничества, но теперь недавние партнёры обрушили практически все инструменты этой совместной работы. Для России пришло время показать, что такое сотрудничество было направлено на достижение общих целей.

МИД совместно с Минэкономразвития предпринимает все необходимые меры, чтобы проекты, которые реализовывались до последнего времени, имели возможность завершить свою работу. Во всяком случае, в программах приграничного сотрудничества для этого сохранялся достаточный объём российских средств.

«Мы рассчитываем на то, что будет возможность их использовать для завершения проектов», — сказал Капырин.

С учётом ситуации следует сосредоточиться на работе по освоению, изучению, расширению использования достигнутых наработок, заключил он.

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