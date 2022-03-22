Тирасполь, , 12:20 — REGNUM В заведения в Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) продолжают присылать сообщения о «минировании» зданий. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Карта Приднестровья Bestalex

По данным ведомства, сообщение прислали в администрацию города Рыбницы через электронную почту. Злоумышленники заявили, что «заминированы» два торговых центра. Сообщение проверяют специалисты.

«На этот раз никаких требований отправители не выдвигают», — отметили в министерстве.

Напомним, 21 марта в школы Приднестровья и другие учебные заведения разных уровней пришли сообщения о «минировании» зданий. Сообщения сопровождались угрозами и требованиями вывести российских миротворцев из республики. Поступило 58 сообщений, все они оказались ложными, но учебные заведения перешли на удалённое обучение.

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