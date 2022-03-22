Кайбицкий район, Татарстан, 22 марта, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Пожар

По версии следствия, утром 19 марта загорелся частный дом по улице Центральная в селе Большое Подберезье Кайбицкого района. Среди обломков во время тушения пожара обнаружили обгоревшие тела двух мужчин среднего возраста, проживавших в данном доме.

ИА REGNUM напоминает, ночью 23 февраля в поселке Новониколаевкий Зеленодольского района Татарии загорелся двухэтажный дом. Самостоятельно покинуть здание смогли шесть человек. Один мужчина получил ожоги головы, рук и ног.

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