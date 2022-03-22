Асунсьон, 22 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Парагвайские перевозчики и дальнобойщики 21 марта перекрыли 23 важных транспортных маршрута в знак протеста против повышения цен на топливо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

К дальнобойщикам также присоединились протестующие из других секторов, пострадавших от роста цен на топливо. Работники сельского хозяйства, помимо новых топливных тарифов, недовольны также законом, криминализующим использование новых земель.

Транспортная блокада уже привела к многокилометровым пробкам и парализации транспортной системы и пассажиропотока всего государства. В качестве решения проблемы правительство предложило частичное снижение цен на топливо, однако протестующие намерены добиться полной отмены новых тарифов.