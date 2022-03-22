Черкесск, , 15:11 — REGNUM Карачаево-Черкесия готовится к масштабной кампании по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как сообщил 21 марта в своём телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов, уже в апреле дорожники приступят к расширению до 4 полос 12 км подъезда к Черкесску от трассы Р-217. Это участок от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной в республиканской столице. Данный вопрос обсуждался на встрече с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. В своем приветственном слове он отдельно отметил успехи, которых достигли в республике по уровню безопасности дорожного движения на федеральных трассах.

Черкесск Menders

«На сегодняшний день Карачаево-Черкесия — один из немногих регионов страны, где аварийность на федеральных трассах снижается. Я связываю это с отлаженной работой комиссии по безопасности дорожного движения и своевременными оперативными мерами», — сказал Роман Новиков.

Стороны подчеркнули, что приоритетная задача — не только увеличить пропускную способность отрезка, но и обеспечить высокий уровень безопасности участников дорожного движения. Встречные потоки транспорта будут разделены тросовым ограждением и построено более 7 км линий электроосвещения для комфортного вождения в ночное время.

«Качественные безопасные дороги имеют большое значение для развития региона, туристической и инвестиционной привлекательности, и мы намерены при поддержке федерального центра довести их до совершенства, что будет способствовать решению главной задачи — сокращению ДТП», — отметил Рашид Темрезов.

Также в республике намерены продолжить капремонт автодороги Майкоп-Карачаевск — привести в нормативное состояние 17-километровый участок. Помимо этого, будут проведены капитальный ремонт еще одного пятикилометрового участка трассы Черкесск-Хабез-подъезд к МЦО Архыз и реконструкция моста через р.Джегута.

Напомним, в 2021 году благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Карачаево-Черкесия смогла привести в нормативное состояние более 40 километров дорог и два моста. Результатом работы стало снижение количества ДТП на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения и нацпроектом «Безопасные качественные дороги» — делает трассы страны более комфортными и безопасными.