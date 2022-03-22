Эр-Рияд, , 12:23 — REGNUM Глава Суверенного совета (военного правительства) Судана Абдель-Фаттах аль-Бурхан совершил официальный визит в Саудовскую Аравию. Об этом 22 марта сообщает Akhbar Al-Saudia.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, в ходе визита Бурхан встретился с королём Саудовской Аравии Салманом аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

Отмечается, что одной из тем переговоров стало экономическое сотрудничество между двумя странами, особенно в контексте поставок в Судан энергоносителей из Саудовской Аравии. В ходе переговоров стороны добились понимания по ряду ключевых вопросов двусторонней повестки дня.

Как ранее сообщали СМИ, из-за резкого роста цен на бензин в Судане начались масштабные акции протеста. Правительство страны ищет поставщиков горючего и продуктов.