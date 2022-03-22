Челябинск, 22 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинске уничтожено более 158 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Ранее этот товар был вещественным доказательством по разным уголовным делам. К настоящему времени причастные к незаконному обороту наркотиков лица отбывают сроки наказания. А наркозелье отправилось в печь на одном из промышленных предприятий.

Также в огне уничтожили изъятые лабораторное оборудование и другие инструменты, добавили в пресс-службе.