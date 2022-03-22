Симферополь, 22 марта 2022, 12:19 — REGNUM В Крыму готовы принять яхты российских бизнесменов, которые вынужденно покидают порты европейских стран. Об этом написал в телега-канале 22 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он добавил, что Крым является территорией права и безопасности. Он также напомнил, что в регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется строительство новых и реконструкция действующей сети яхтенных марин и портопунктов.
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Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 марта властями Гибралтара была задержана суперъяхта, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Великобритании. А накануне, 21 марта, яхту Романа Абрамовича заметили в нескольких милях от юго-западного побережья Турции.