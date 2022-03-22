Симферополь, , 12:19 — REGNUM В Крыму готовы принять яхты российских бизнесменов, которые вынужденно покидают порты европейских стран. Об этом написал в телега-канале 22 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.

Яхта класса люкс

«В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем», — написал Аксёнов.

Он добавил, что Крым является территорией права и безопасности. Он также напомнил, что в регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется строительство новых и реконструкция действующей сети яхтенных марин и портопунктов.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 марта властями Гибралтара была задержана суперъяхта, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Великобритании. А накануне, 21 марта, яхту Романа Абрамовича заметили в нескольких милях от юго-западного побережья Турции.