Симферополь, 22 марта 2022, 12:19 — REGNUM В Крыму готовы принять яхты российских бизнесменов, которые вынужденно покидают порты европейских стран. Об этом написал в телега-канале 22 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.

Яхта класса люкс
Яхта класса люкс
«В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море. Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию — пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела. Места хватит всем», — написал Аксёнов.

Он добавил, что Крым является территорией права и безопасности. Он также напомнил, что в регионе в рамках госпрограммы социально-экономического развития планируется строительство новых и реконструкция действующей сети яхтенных марин и портопунктов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 марта властями Гибралтара была задержана суперъяхта, предположительно, принадлежащую российскому бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, попавшему под санкции Великобритании. А накануне, 21 марта, яхту Романа Абрамовича заметили в нескольких милях от юго-западного побережья Турции.