Москва, 22 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Российское присутствие в мировом информационном поле устраняется, это сравнимо со страшной волной, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

Russiaun.ru Василий Небензя

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По его словам, наблюдается страшная волна по ликвидации российского присутствия в средствах массовой информации.

«Нас отрезают от каналов общения, нам запрещают высказывать нашу точку зрения, нам вырывают язык», — подчеркнул Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявил, что неприглядные факты о Западе обязательно вскроются после того, как Россия завершит военную спецоперацию на Украине.

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