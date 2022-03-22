Ставрополь, , 12:18 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнование родным погибшего 12-летнего жителя Невинномысска. Школьника убили 20 марта, по факту убийства возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый.

Владимир Владимиров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Родным и близким ребенка — мои соболезнования. Скорблю вместе с вами. Когда с детьми случается настолько страшное событие, в этом есть часть вины всего общества. <…> Уверяю вас, краевые и местные власти окажут всю необходимую помощь следствию, чтобы установить истинную причину произошедшего», — написал Владимиров на свой странице в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, ответственность в том, что погиб двенадцатилетний мальчик, лежит в том числе и на государственных органах и обществе. Этот случай говорит о том, что где-то «не уследили, не уберегли, не обратили внимания на какие-то признаки опасности», написал Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Невинномысске 20 марта был убит 12-летний житель города Невинномысска. По подозрению в совершении убийства задержан 14-летний подросток.

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