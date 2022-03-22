Москва, 22 марта 2022, 12:14 — REGNUM Российская Федерация и США не смогут вернуться к прежним отношениям, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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По его словам, возврата к прошлому в отношениях с США и другими западными странами уже не сможет произойти.
Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Рябков призвал США остановить эскалацию и отметил, что санкционная политика Запада не изменит решимость России в ходе специальной военной операции на Украине.