Буэнос-Айрес, , 12:50 — REGNUM Министр экономики Аргентины Мартин Гусман проведёт 22 марта переговоры с президентом Парижского клуба Эммануэлем Муленом, на которых обсудит условия погашения долга в размере двух миллиардов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Временное соглашение с клубом, заключённое в июне 2021 года и истекающее 31 марта 2022 года, позволило стране избежать дефолта за счёт предоставления Аргентине финансовой помощи в размере двух миллиардов долларов США.

Парижский клуб является неофициальной межправительственной организацией, в которую входят 22 стран. Главной задачей клуба является реструктуризация задолженностей развивающихся стран.

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