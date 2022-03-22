Сантьяго, , 12:11 — REGNUM Правительство Чили назначило бывшего предварительного кандидата в президенты от Социалистической партии страны Паулу Нарваэс новым официальным представителем в ООН. Об этом пишет Prensa Latina.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Чилийский психолог и политик имеет опыт работы в этой организации, где она занимала различные должности в структуре, занимающейся продвижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин.

Нарваэс также занимала должность генерального секретаря правительства во время второго президентского срока Мишель Бачелет.