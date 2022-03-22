Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Фонд дольщиков Ленинградской области 4 апреля 2022 года планирует выбрать подрядчика, который достроит проблемный объект в регионе — ЖК «Десяткино 2.0». Тендер стартует с ценой почти 2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой Иван Шилов © ИА REGNUM

Подрядчику готовы выплатить до 1 997 154 747,6 рубля. Работы он должен будет завершить не позднее 22 месяцев с момента заключения договора.

Речь идёт о первом корпусе со встроенными помещениями обслуживания, втором корпусе со встроенным амбулаторно-поликлиническим учреждением и третьем корпусе со встроенной аптекой, встроенным раздаточным пунктом молочной кухни.

ЖК строила компания «Норманн ЛО», которая была обанкрочена в 2019 году. Объект возводится во Всеволожском районе на землях САОЗТ «Ручьи».

Напомним, ранее в Ленобласти тот же фонд объявил конкурсы на достройку ещё двух долгостроев — ЖК «Яркий» в Янино-1 (начальная цена — 2,08 млрд рублей) и ЖК «Рябиновый сад» в Янино-2 (цена контракта — 806 млн рублей).