Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Актриса Кристина Риччи, звезда франшизы «Семейка Аддамс», появится в сериале «Уэнсдэй» Тима Бёртона. Об этом 22 марта пишет Deadline.

Кристина Риччи в роли Уэнсдэй Аддамс Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США

По данным издания, Риччи сыграет нового персонажа, однако какого — пока неизвестно. Главную роль Уэнсдэй исполнит Дженна Ортега.

ИА REGNUM напоминает, что производство сериала «Уэнсдэй», основанном на истории о «Семейке Аддамс», заказал стриминговый сервис Netflix. Премьера шоу запланирована на 2022 год.

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