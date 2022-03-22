Лос-Анджелес, США, 22 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Актриса Кристина Риччи, звезда франшизы «Семейка Аддамс», появится в сериале «Уэнсдэй» Тима Бёртона. Об этом 22 марта пишет Deadline.

Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США Кристина Риччи в роли Уэнсдэй Аддамс

По данным издания, Риччи сыграет нового персонажа, однако какого — пока неизвестно. Главную роль Уэнсдэй исполнит Дженна Ортега.

ИА REGNUM напоминает, что производство сериала «Уэнсдэй», основанном на истории о «Семейке Аддамс», заказал стриминговый сервис Netflix. Премьера шоу запланирована на 2022 год.