Новотроицк, Оренбургская область, 22 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На востоке Оренбургской области между полицией и чиновниками идет судебная тяжба из-за кабинета для участкового. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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Ранее представители полицейского ведомства обратились в суд с иском, требуя признать бездействие мэрии Новотроицка незаконными и предоставить в городе помещение для участкового пункта полиции. Городской суд удовлетворил исковые требования.

Администрация Новотроицка оспорила это решение. Рассмотрение апелляции назначено на 31 марта.

Стоит отметить, ранее такая ситуация сложилась в Оренбурге. Мэрию областного центра обязали обеспечить полицейских кабинетом.