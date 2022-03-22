Кишинёв, , 12:10 — REGNUM Президент Швейцарии Иньяцио Кассис 22 марта прибыл с официальным визитом в Кишинёв. Об этом сообщает пресс-служба президента Молдавии.

Иньяцио Кассис Www.eda.admin.ch

Этот визит стал первым визитом швейцарского президента в Молдавию за всю историю республики.

Сообщается, что молдавский президент Майя Санду встретилась с Кассисом. Он пообещал, что Молдавии выделят в качестве помощи для содержания беженцев с Украины $2 млн.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что на содержание одного беженца уходит от $25 до $30 каждый день. Согласно официальным данным, в республике находятся около 100 тыс. беженцев, следовательно, в день на них тратят до $3 млн.

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