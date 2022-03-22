22 марта 2022 | Время чтения 10 мин

Задача Вашингтона, уверен ряд экспертов, будет заключаться в том, чтобы держать Россию в изоляции, а также не отвлекаться от противостояния с Китаем .

Александр Белов, , 12:57 — REGNUM С начала специальной военной операции России на Украине не прошло еще и месяца, но в мире уже наблюдаются значительные изменения. В связи с этим администрация США столкнулась с необходимостью сформулировать в новых условиях план своих действий.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Стратегия национальной обороны министерства обороны США, в которой изложен подход Соединенных Штатов к долгосрочным вызовам безопасности, изначально должна была выйти в феврале, теперь же публикация ее отложена на неопределенный срок. Когда же новая версия самого важного документа Вашингтона по безопасности всё же увидит свет, она должна будет отражать новые реалии: операция России коренным образом изменила европейскую безопасность, и пока до конца не ясно, в чём именно. В свою очередь у стратегов США благодаря развязанной беспрецедентной экономической войне появилось гораздо больше инструментов, из которых они могут выбирать при формулировании плана ответа на грядущие вызовы.

Как нынешняя специальная операция изменит стратегию США, которая еще месяц назад, казалось, была сосредоточена почти исключительно на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе? Чтобы получить ответ на этот вопрос, Foreign Policy обратилось к семи ведущим мыслителям в области внешней политики. Их ответы издание публикует в статье, вышедшей 21 марта.

Так, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт считает, что США следует передать задачу обеспечения безопасности Европы самим европейским странам. На протяжении более века США в своей стратегии стремились поддерживать благоприятный баланс сил в Европе, Восточной Азии и, в меньшей степени, в Персидском заливе. Усиление Китая является самым большим долгосрочным вызовом для способности США поддерживать эту благоприятную конфигурацию сил, и операции России на Украине этого факта не меняет. В будущем администрация Джо Байдена не должна допустить, чтобы события в Европе отвлекли ее от более важной задачи по восстановлению сил внутри страны и уравновешиванию мощи Китая за рубежом.

Джо Байден Gage Skidmore

Уолт уверен, что начатая Россией спецоперция является «идеальным моментом», чтобы сделать шаг в сторону нового разделения труда между США и их европейскими союзниками, при котором Вашингтон сможет уделять время Азии, а ЕС — собственной безопасности.

«Соединенным Штатам следует отказаться от своего давнего противодействия европейской стратегической автономии и активно помогать своим партнерам модернизировать свои силы. Следующим верховным главнокомандующим НАТО должен стать европейский генерал, а лидеры США должны рассматривать свою роль в НАТО не как те, кто реагирует первым, а в качестве последней меры защиты», — указал Уолт.

По его мнению, передача европейской безопасности самим странам Европы должна происходить постепенно. Ситуация на Украине до сих пор не урегулирована, и обороноспособность Европы не может быть восстановлена за одну ночь. В более долгосрочной перспективе Соединенные Штаты, НАТО и Европейский союз также должны стремиться к созданию системы европейской безопасности, не исключающей Россию, — как для укрепления стабильности в Европе, так и для того, чтобы не дать Москве оказаться во всё большей зависимости от Китая. При этом аналитик обратил внимание на то, что Запад должен ожидать прихода нового руководства в России.

«После 11 сентября Соединенные Штаты увлеклись дорогостоящей так называемой войной с терроризмом и ошибочными усилиями по преобразованию Большого Ближнего Востока. Сегодня администрация Байдена не должна совершать подобную ошибку», — отметил аналитик.

«На Украину нельзя закрывать глаза, но ситуация вокруг страны не оправдывает более глубоких обязательств США перед Европой после разрешения нынешнего кризиса. Китай остается единственным равным по мощи конкурентом, и успешное ведение этого противостояния должно оставаться главным стратегическим приоритетом Соединенных Штатов», — заключил он.

Не отвлекаться от стратегического соперничества с КНР призвал и профессор политики и внешней политики США в Университете Кэйо Тосихиро Накаяма. В то время как Россия при президенте Владимире Путине представляет собой большую угрозу в краткосрочной перспективе, Китай останется главной угрозой в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Угроза со стороны Китая носит структурный характер: там смена руководства не принесет серьезных перемен.

Си Цзиньпин выступает с речью на 18-м заседании Совета глав государств-членов ШОС Russian.news.cn

В свою очередь старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Шеннон О’Нил отметил, что развязанная после начала спецоперации экономическая война навсегда изменила набор инструментов, находящихся в распоряжении Запада. К чему приведет такое давление, пока неясно. Использование санкций в прошлом редко — если вообще когда-либо — приводило к смене режима или прекращению войн.

«Как мы все видим на Украине, даже масштабные санкции еще не принесли заметных побед. Запад обнаружит, что санкции не обходятся без последствий и даже жертв для него самого», — указал он, подчеркнув, что дефицит и скачки цен, вызванные санкциями, ударят по экономикам США и ЕС, тогда как гражданские лица, особенно в более бедных странах мира, могут стать жертвами стремительного роста цен на продукты питания и невыносимой жары или холода в домах при отключении электричества.

«Но если США возьмут верх — а экономическая битва вынудит президента России Владимира Путина отвести свои войска или даже потерять власть — это коренным образом изменит общую стратегию, характер союзов и иерархию великих держав на протяжении большей части XXI века, — отметил О’Нил. — Оно [такое развитие событий] восстановит господство США с помощью новых средств гегемонии».

По словам аналитика, успех в этом деле также станет сдерживающим фактором для других держав, у которых будет мало возможностей защитить себя от разрушительных последствий экономической и финансовой войны.

«Это будет предвестником нового вида невоенной гонки вооружений, в которой страны соревнуются в создании своих собственных систем и региональных коммерческих блоков, изменяя баланс экономической мощи», — указал О’Нил, отметив, что специальная военная операция изменит представление о том, что значит быть великой державой, а также характер грядущих конфликтов.

Генеральный директор аналитического центра New America Энн-Мари Слотер, напротив, считает, что Вашингтону следовало сконцентрировать внимание на Европе, создавая трансатлантическую экономическую, политическую и социальную повестку дня и расширяя ее максимально расширение на всё атлантическое полушарие, «как на север, так и на юг».

"Лучший способ конкурировать с Китаем — признать, что континенты, которые и Европа, и Соединенные Штаты считали своими задними дворами, заслуживают того, чтобы к ним относились как к переднему двору», — указала она.

Армия США (сс) The U.S. Army

По словам Слотер, нынешняя специальная операция продемонстрировала, насколько Европа незаменима как военный союзник, но еще больше как экономический, моральный и правовой партнер.

Со своей стороны директор Института исследований Южной Азии Раджа Мохан обратил внимание на то, что в нынешних условиях США должны придать новой силы альянсам, а также добиться равного распределения бремени.

Если европейские союзники США возьмут на себя большую ответственность за защиту от российской угрозы, у Вашингтона не будет особых причин отвлекаться от Азии ради обеспечения европейской стабильности. В отличие от партнеров США в Европе, которые после начала специальной операции на Украине стали пересматривать свою позицию в сфере безопасности, союзники и партнеры США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно Австралия, Индия и Япония, были готовы взять на себя большую ответственность за безопасность в Азии.

«В обозримом будущем ни Азия, ни Европа не смогут в одиночку уравновесить Китай и Россию. Но, делая больше для собственной безопасности, они помогают обеспечить более решительную внутриполитическую поддержку обеспечению безопасности этих двух регионов в самих США. Продвигая более важную роль и увеличивая политическое влияние своих союзников, Вашингтон может создать прочный региональный баланс сил в Азии и Европе, поддерживаемый военной мощью США», — подчеркнул он.

«Это, в свою очередь, может вынудить Пекин и Москву применять более разумные подходы к своим соседям и отказаться от убеждения, что они могут заключать сверхдержавные сделки с Вашингтоном, невзирая на мнения Азии и Европы. Общее бремя безопасности и усиленные альянсы с Соединенными Штатами облегчат Азии и Европе поиск баланса между краткосрочным сдерживанием и долгосрочным примирением с Китаем и Россией. Этот результат укрепит непреходящую цель большой стратегии США — предотвратить господство в любом регионе одной великой державы», — добавил Мохан.

Робин Ниблетт, директор и исполнительный директор Chatham House, подчеркнул, что задача Вашингтона будет заключаться в том, чтобы держать Россию в изоляции.

Включение Китая в орбиту западных санкций вместе с Россией — пусть даже по не связанным между собой причинам — сблизило эти две великие державы, о чем свидетельствует совместное заявление Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в феврале о том, что поддержка их странами друг друга «не будет иметь никаких пределов». Поддерживая действия России на словах, Китай, похоже, придерживается этого соглашения.

«Попытки оторвать Китай от России в условиях нынешнего кризиса будут сопряжены с очень большими сложностями. Угрозы вторичных санкций против Китая, если он окажет открытую экономическую поддержку России, будут нести значительные риски для более широкой стратегии США. Китайский рынок по-прежнему будет иметь такое же значение для европейских и азиатских стран, как и российская экономика. Удерживать вместе трансатлантические и транстихоокеанские альянсы будет гораздо труднее, если конфликт возникнет не только между Западом и Путиным, но и между Западом и союзными Россией и Китаем», — заметил Ниблетт.

Владимир Путин и Си Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая Kremlin.ru

По его словам, немногие страны захотят вернуться вслед за Соединенными Штатами в столь резко разделенный мир. Задача будет состоять в том, чтобы держать Россию в изоляции и чтобы избежать, если это возможно, опасности ведения конфронтации на двух театрах в условиях, когда союзники занимают двойственную позицию в отношении Москвы.

Наконец, почетный научный сотрудник Института азиатских исследований Национального университета Сингапура Кишор Махбубани отметил, что выбранный Вашингтоном курс в отношении России в Азии не сработает. По словам аналитика, из нынешней ситуации вокруг Украины можно извлечь довольно простой урок: геополитический прагматизм лучше поддерживает мир, чем морально-абсолютистский взгляд на то, что каждая страна должна быть свободна в выборе своей судьбы, независимо от геополитических последствий.

«Тем не менее, — указал Махбубани, выступив против спецоперации по денацификации Украины, — те, кто опрометчиво выступал за членство Украины в НАТО и ускорял поставки западного оружия в страну, также должны нести определенную моральную ответственность за то, что вели украинскую геополитическую овцу на заклание и создавали массовую глобальную нестабильность. Всей этой боли и страданий можно было бы избежать, если бы прислушивались к тем, кто выступал за геополитический прагматизм, включая великих мыслителей-стратегов, таких как Джордж Ф. Кеннан и Генри Киссинджер, которые предупреждали именно об этом».

Генри Киссинджер University of Michigan's Ford School

В Азии не менее опасно придерживаться морально-абсолютистской точки зрения, согласно которой народ Тайваня должен быть свободен в выборе своей судьбы. Бывший госсекретарь США Майк Помпео поддержал такое заявление во время недавнего визита на остров, тогда он сказал, что «власти США должны немедленно предпринять необходимые и давно назревшие шаги» и предложить Тайваню «дипломатическое признание в качестве свободной и суверенной страны».

"В мире мало чего-то геополитически определенного. Одной из них немногих таких определенностей является то, что если Тайвань в одностороннем порядке провозгласит независимость, Китай объявит ему войну. Вот почему мало кто в Азии выступает за независимость Тайваня», — подчеркнул аналитик.

В случае начала операции КНР по возвращению Тайваня страны Азии не станут осуждать действия Пекина так же, как на Западе осудили операцию России. Отсутствие решительного ответа не говорит о том, что азиатские страны аморальны, — лишь о том, что они не одобряют геополитическое безрассудство.