Минск, 22 марта 2022, 12:09 — REGNUM В Белоруссию за прошедшие сутки прибыли 542 гражданина Украины, сообщили 22 марта в госпогранкомитете республики.
Белорусская сторона обеспечивает обратившихся за помощью граждан Украины местами для временного проживания. Кроме того, вблизи приграничной деревни Гдень Гомельской области белорусским Обществом Красного Креста развернут мобильный пункт обогрева, утончили погранкомитете.
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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 марта в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса.
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