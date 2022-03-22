Минск, 22 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Белоруссию за прошедшие сутки прибыли 542 гражданина Украины, сообщили 22 марта в госпогранкомитете республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«За сутки в Беларусь проследовали 542 гражданина Украины, в том числе 118 транзитом через страны ЕС», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Белорусская сторона обеспечивает обратившихся за помощью граждан Украины местами для временного проживания. Кроме того, вблизи приграничной деревни Гдень Гомельской области белорусским Обществом Красного Креста развернут мобильный пункт обогрева, утончили погранкомитете.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 21 марта в Россию эвакуировали более 15 тыс. мирных жителей Донбасса.

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