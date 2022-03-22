Киев, 22 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Американские биолаборатории на территории Украины действуют в крайне секретной обстановке, что существенно увеличивает опасность для России. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Аслан Рубаев.

(сс) Dean Calma. IAEA Лаборатория

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«Это, конечно же, угроза для России, потому что совершенно не известно, что там хранится. Американцы держат это в строжайшей тайне. Когда была открыта биолаборатория на Украине, туда был приглашён тогдашний премьер-министр Николай Азаров. Только лишь на открытие! А внутрь его не пустили. То есть, это всё настолько конфиденциально, что туда имеют право войти только специальные военные врачи. Помните резонансный случай, когда в Абхазии был пойман искусственно выведенный комар с вирусом Зика? Это было совершенно беспрецедентно! Сейчас даже говорят, что, возможно, что через украинские лаборатории нас травили ковидом», — сказал эксперт

Напомним, что на территории Украины действуют ряд биологических лабораторий, финансируемых из США. Весьма возможно, что они могут быть использованы для ведения биологической войны против России.