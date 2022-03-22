Казань, , 12:09 — REGNUM Россия обсуждает возможность производства до конца 2022 года минимум десяти самолётов Ту-214 на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Об этом 22 марта заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе посещения предприятия, сообщает ТАСС.

Самолёт Ту-214-ОН Oleg Belyakov

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Борисов отметил, что Ту-214 состоит преимущественно из российских компонентов, зарубежные используются минимально и в течение 2022 года их можно заместить. Лайнер могут использовать авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и другие.

Сейчас среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны.