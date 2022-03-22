Севастополь, , 12:08 — REGNUM Число случаев дистанционных мошенничеств в Севастополе снизилось в десять раз за последний месяц — с момента начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил 22 марта в ходе отчёта перед Заксобрание Севастополя начальник городского УМВД Павел Гищенко.

Телефонный мошенник

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«Благодаря спецоперации, которая началась 24 февраля, у нас в 10 раз снизилось число дистанционных мошенничеств. Колл-центы в соседнем государстве, которые обманывали наших бабушек и дедушек, сейчас закрыты. Мы чувствуем, что и наркотрафик серьезно уменьшился», — приводит «Российская газета» слова Гищенко.

Он отметил, что если до начала спецоперации мошенники атаковали севастопольцев ежедневно, то сейчас сигналы о случаях мошенничеств поступают в полицию не каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Снижение числа случаев дистанционного мошенничества после начала спецоперации отмечают во многих российских регионах