Севастополь, 22 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Число случаев дистанционных мошенничеств в Севастополе снизилось в десять раз за последний месяц — с момента начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил 22 марта в ходе отчёта перед Заксобранием Севастополя начальник городского УМВД Павел Гищенко.

Телефонный мошенник

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»Благодаря спецоперации, которая началась 24 февраля, у нас в 10 раз снизилось число дистанционных мошенничеств. Кол-центры в соседнем государстве, которые обманывали наших бабушек и дедушек, сейчас закрыты. Мы чувствуем, что и наркотрафик серьезно уменьшился», — приводит «Российская газета» слова Гищенко.

Он отметил, что если до начала спецоперации мошенники атаковали севастопольцев ежедневно, то сейчас сигналы о случаях мошенничества поступают в полицию не каждый день.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Снижение числа случаев дистанционного мошенничества после начала спецоперации отмечают во многих российских регионах.