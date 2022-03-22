Москва, , 12:08 — REGNUM Законопроект о легализации автолавок намерены внести в Госдуму депутаты фракции ДЛПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Автолавки ведут торговлю для населения Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

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«Мы в ближайшее время внесем законопроект о легализации автолавок, чтобы производители смогли приезжать и спокойно с колес продавать свою продукцию», — сказал Нилов.

Он обратил внимание на сложности с доступом в торговые сети для отечественных товаропроизводителей.

Закон, уверен парламентарий, поможет российским производителям.