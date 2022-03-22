Москва, 22 марта 2022, 12:08 — REGNUM Законопроект о легализации автолавок намерены внести в Госдуму депутаты фракции ДЛПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).
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«Мы в ближайшее время внесем законопроект о легализации автолавок, чтобы производители смогли приезжать и спокойно с колес продавать свою продукцию», — сказал Нилов.
Он обратил внимание на сложности с доступом в торговые сети для отечественных товаропроизводителей.
Закон, уверен парламентарий, поможет российским производителям.