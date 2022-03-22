Москва, 22 марта 2022, 12:08 — REGNUM Законопроект о легализации автолавок намерены внести в Госдуму депутаты фракции ДЛПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Автолавки ведут торговлю для населения
Автолавки ведут торговлю для населения
Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

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«Мы в ближайшее время внесем законопроект о легализации автолавок, чтобы производители смогли приезжать и спокойно с колес продавать свою продукцию», — сказал Нилов.

Он обратил внимание на сложности с доступом в торговые сети для отечественных товаропроизводителей.

Закон, уверен парламентарий, поможет российским производителям.