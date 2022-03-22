Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Очередной военный призыв стартует по всей России 1 апреля 2022 года и продлится до 15 июля 2022 года. Норма призыва для Санкт-Петербурга в этот раз составит 2700 человек. Об этом 22 марта сообщил военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Призыв Mil.ru

Помимо общего плана, у военкоматов Петербурга есть показатели по процентному соотношению призывников. Более половины из них пройдут службу в режимных воинских частях, более 17% должны иметь военно-учётную специальность, и не менее 20% должны иметь высшее образование.

Предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке, обусловленной проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Военный комиссар также отметил негативное влияние информационной войны и фейков в отношении России.

«На современном этапе молодые люди мало владеют информацией о жизни и деятельности Вооружённых сил Российской Федерации и страны в целом. Из этого вытекает и боязнь дисциплины в армии, растут антигосударственные настроения», — пояснил Сергей Качковский.

Для решения этой проблемы военный комиссариат города обратился к комитету по образованию Санкт-Петербурга с предложением разместить на страницах сайтов школ раздела, посвящённого Вооружённым силам. По представлению комиссариата, такие сведения будут способствовать патриотическому воспитанию школьников.