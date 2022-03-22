Казань, , 12:08 — REGNUM Предостережения о недопустимости нарушения законодательства производителями и поставщиками сахарного песка объявлены прокуратурой в Татарии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Сахар (сс)ring

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Региональная прокуратура организовала проверку после полученной информации об отсутствии сахара в торговых точках либо росте цен в связи с приостановкой отгрузки.

Производителями сахара в Татарии являются два завода, расположенные в городах Заинске и Буинске. Фасовкой готовой продукции и ее поставкой в торговые объекты занимаются несколько предприятий.

«В целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на сахарный песок прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства руководителям ООО «Буинский сахар» и ОАО «Заинский сахар», а также двум предприятиям-дистрибьютерам и индивидуальному предпринимателю, занимающемуся фасовкой сахара», — сообщает ведомство.

Материалы для дальнейшего анализа переданы в республиканское управление ФАС России. Рейды в отношении остальных поставщиков сахара продолжаются.

ИА REGNUM напоминает, за неделю (с 4 по 11 марта) в Татарии подорожали помидоры, цена за 1 кг составляла 199,88 рублей (+12,53%), сахар — на 10,76% (64,15 руб./кг), цена на бананы за неделю выросла на 8,42% и составила 100,83 рублей за кг.

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