Москва, , 12:06 — REGNUM В Латвии процветают тоталитаризм, и в рамках него особой дискриминации подвергается русскоязычное население. Об этом ИА REGNUM заявил политический беженец из Латвии, активист КПРФ Бенес Айо.

Латвия — Россия © ИА REGNUM

«Латвия является одной из самых тоталитарных и недемократичных стран мира, чьи власти всеми фибрами своей души ненавидят любую оппозицию и карают даже за самое минимальное проявление инакомыслия. Особой дискриминации подвергается русскоязычное население. Русский язык уже сам по себе фактически воспринимается как преступление и черная метка для гонений. Полностью ликвидированы русские школы, уничтожены книги на русском языке в библиотеках, пропаганда всячески унижает и дискриминирует русский язык», — сказал Айо.

По его словам, сотни тысяч жителей-неграждан, в основном русских, не имеют права голоса на выборах: «Они не могут избирать и, тем более, быть избранными в органы власти. А ведь речь идет не о приехавших людях, а о тех, кто родился и вырос в Латвии, чьи родители, бабушки с дедушками и даже более старшие предки тоже родились и выросли в Латвии. Можно с уверенностью говорить, что в Латвии процветает апартеид и этноцид в отношении русских».

Айо подчеркнул, что современная Латвия, которая, как и Украина, «практически никогда не была государством до 1991 года (Латвия де юре существовала лишь с 1918 по 1940 годы), является фашистской архирусофобской страной, где запрещена компартия и коммунистическая идеология»: «Как и украинские националисты, латвийская правящая клика считает Россию врагом номер один. Она целиком обращена на Запад и с 2014 года выступает за максимальное расширение антироссийских санкций и НАТОвскую агрессию против РФ и Белоруссии. Таким образом, это тоталитарное государство представляет собою опасность для жителей Латвии, России и мира в целом. Я считаю, что Латвия нуждается в такой же тщательной и глубокой денацификации и демилитаризации, как и Украина».