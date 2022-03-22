Москва, , 12:06 — REGNUM Ежегодный отчет правительства РФ в Госдуме может состояться в начале апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Необходимо, чтобы отчет правительства состоялся в начале апреля. Огромное количество вопросов поступает от наших граждан из наших регионов», — отметил Володин.

В 2021 году отчет правительства состоялся в мае, в 2020 — в июле.

Отчет представит премьер-министр Михаил Мишустин. Традиционно перед отчетом глава правительства проводит встречи с фракциями.